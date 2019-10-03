Son Dakika Haberleri: Nazlı Kaymaz Muaythai Dünya Şampiyonasında Yarı Finalde
Son Dakika Spor Haber

Nazlı Kaymaz Muaythai Dünya Şampiyonasında Yarı Finalde

53 dakika önce

Antalya'da düzenlenen Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında mücadele ede Nazlı Kaymaz, yarı finale yükseldi.

Nazlı Kaymaz Muaythai Dünya Şampiyonasında Yarı Finalde, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında mücadele ede Nazlı Kaymaz, yarı finale yükseldi.


27 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmekte olan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcu Nazlı Kaymaz Avustralyalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi. - KAYSERİ

Antalya, Kaymaz, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak
Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Son Dakika: Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 10:50:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazlı Kaymaz Muaythai Dünya Şampiyonasında Yarı Finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]