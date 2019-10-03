Nazlı Kaymaz Muaythai Dünya Şampiyonasında Yarı Finalde
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Antalya'da düzenlenen Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında mücadele ede Nazlı Kaymaz, yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
Antalya'da düzenlenen Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında mücadele ede Nazlı Kaymaz, yarı finale yükseldi.
27 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmekte olan Çocuklar ve Gençler Muaythai Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcu Nazlı Kaymaz Avustralyalı rakibini yenerek yarı finale yükseldi. - KAYSERİ
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