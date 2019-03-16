Son Dakika Haberleri: Nazlı Pişkin ile Fermante İşler (Kefir Nedir? Fermante Nedir? Prebiyotik Nedir?)

Nazlı Pişkin ile Fermante İşler (Kefir Nedir? Fermante Nedir? Prebiyotik Nedir?)

2 saat önce

Nazli Pişkin ile fermante nedir, fermante ürünler nelerdir, kefir nedir, su kefiri nedir hepsini konuştuk. Faydaları nelerdir öğrendik.

Nazli Pişkin ile fermante nedir, fermante ürünler nelerdir, kefir nedir, su kefiri nedir hepsini konuştuk. Faydaları nelerdir öğrendik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:45 Kaynak: Youtube

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