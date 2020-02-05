NAZLI SİNEM DAVASINDA PAKSOY KARDEŞLERE BERAAT (1) - Son Dakika

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NAZLI SİNEM DAVASINDA PAKSOY KARDEŞLERE BERAAT (1)
6 saat önce
Özden ATİK / BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:02 Kaynak: DHA
Özden ATİK/ BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, karar çıktı. Her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi
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