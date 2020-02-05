NAZLI SİNEM DAVASINDA PAKSOY KARDEŞLERE BERAAT (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel NAZLI SİNEM DAVASINDA PAKSOY KARDEŞLERE BERAAT (1) - Son Dakika

NAZLI SİNEM DAVASINDA PAKSOY KARDEŞLERE BERAAT (1)

6 saat önce

Özden ATİK / BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, karar çıktı.

NAZLI SİNEM DAVASINDA PAKSOY KARDEŞLERE BERAAT (1), System.String[]

Özden ATİK/ BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, karar çıktı. Her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi

Görüntü Dökümü:

------------------adliye koridorunda çekilen görüntüler


Boston Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:02 Kaynak: DHA
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