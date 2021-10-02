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Nazlı'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Nazlı'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

02.10.2021 13:39
Nazlı'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşadığı Nazlı Koldaguc'u (30), 9 yerinden bıçaklayarak öldüren erkek arkadaşı Serkan İren (35) tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşadığı Nazlı Koldaguc'u (30), 9 yerinden bıçaklayarak öldüren erkek arkadaşı Serkan İren (35) tutuklandı. İren'in ifadesinde, Koldaguç'un uyuşturucu kullandığını iddia ettiği, bir süredir eve gelmediğini, eve dönmesini söyleyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Çorlu'da, önceki gün akşam saatlerinde Nazlı Koldaguç ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serkan İren arasında Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde tartışma çıktı. Tartışma, gittikleri kullanılmayan meslek lisesinin bahçesinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan İren, yanında taşıdığı bıçak ile Koldaguç'u 9 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Koldaguç'un çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Koldaguç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası kaçan Serkan İren'i Hıdırdağa Mahallesi'nde saklandığı metruk bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan İren, çıkarıldığı mahkemede, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.'EVE GELMEYİ KABUL ETMEDİ'

Katil zanlısı Serkan İren'in ifadesinde, birlikte yaşadığı Nazlı Koldaguç'un bir süredir eve gelmediğini ve bu yüzden aralarında tartışma çıktığını anlattığı belirtildi. Olay günü Nazlı'yı yolda gördüğünü söyleyen İren, "Yolda gördüğümde gel konuşalım dedim. Ona neden eve gelmediğini sordum. Uyuşturucu kullanıyordu ona yapmaması gerektiğini ve eve dönmesini söyledim. Bana, 'Sana ne, dönmeyeceğim' deyince sinirlerime hakim olamadım. Bu olay meydana geldi" dediği belirtildi.


Nazlı'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
Nazlı'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
Nazlı'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
Nazlı'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
Nazlı'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

Uyuşturucu, Çelebi, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nazlı'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazlı'yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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