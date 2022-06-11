Nazlıaka, Edirne'de: "Kadın Hakları Meselesi; Bir İnsan Hakları, Bir Demokrasi Sorunu" - Son Dakika
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Nazlıaka, Edirne'de: "Kadın Hakları Meselesi; Bir İnsan Hakları, Bir Demokrasi Sorunu"

11.06.2022 12:29

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne’de; “Kadın hakları meselesi; bir insan hakları sorunudur, bir demokrasi sorunudur. Sadece kadınların bir araya gelip, çözebilecekleri bir konu değildir, bu. Kadın-erkek bir arada mücadele ederek, bu sorunun üstesinden gelebiliriz” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne'de; "Kadın hakları meselesi; bir insan hakları sorunudur, bir demokrasi sorunudur. Sadece kadınların bir araya gelip, çözebilecekleri bir konu değildir, bu. Kadın-erkek bir arada mücadele ederek, bu sorunun üstesinden gelebiliriz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, dün Edirne'de; kadın kolları üyeleri ile bir araya geldi. Nazlıaka, burada şunları söyledi:

"Kadın hakları meselesi; bir insan hakları sorunudur, bir demokrasi sorunudur. Sadece kadınların bir araya gelip, çözebilecekleri bir konu değildir, bu. Kadın-erkek bir arada mücadele ederek, bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Atatürk Türkiye'sinde, bizler; birçok hakka, birçok gelişmiş ülkeden çok daha önce sahip olduk. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Meclis'te kadın temsili oranı nedir? Yüzde 22. Türkiye'de kaç, yüzde 17,3. Suudi Arabistan'da, 2011'de kadınlar seçme, seçilme hakkına sahip oldu, yüzde 19,9. Türkiye 17,3; Suudi Arabistan yüzde 20.

Biz, İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirdik, YaşamHak projesi ile birlikte, Genel Merkezi'mizde bir çağrı merkezi kurduk. Biz iktidara geldiğimizde, YaşamHak projesini bir sivil toplum örgütüne dönüştüreceğiz. Çünkü, Genel Başkanımızın bir sözüdür kadınlara; ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya koyacağız.

Evet, Edirne eşitlikçi bir kent. Burada aydın erkekler, eşitlikçi kadınlar var. Ama her kadın da eşitlikçi değil. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmişken, AKP Milletvekili Fatma Aksal'a değinmeden edemeyeceğim. Kendisi, aynı zamanda KEFEK Başkanı, yani Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı. Ne beklersiniz, ondan? Kadın haklarına sımsıkı sahip çıkmasını değil mi? Biz kendisi ile birlikte bir etkinliğe katıldık ve ben orada kendisine sadece bir soru sordum. Dedim ki, 'İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı bir kişinin iki dudağının arasına sıkışmış bir kararla, feshedilmesi için ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikriniz nedir', dedim. Toplantıyı terk etti. Sanıyorum verecek cevabı yoktu. Bizlerin Meclis'te fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür milletvekillerine ihtiyacımız var. Kadın hakkını savunuyormuş gibi yaparak savunamazsınız."

"ÜLKEMİZİN ÜZERİNDEKİ KARA BULUTLAR GİDENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Nazlıaka'nın konuşmasından önce, CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, "CHP'nin ilk kadın üyesi Afet İnan'dan bu yana bizler, Atatürk'ün manevi kızları; Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak için söz verdik ve sorumluluğumuzun farkındayız. Edirne'de, üç bini aşkın üyemiz ve gönül yoldaşı kız kardeşlerimiz ile birlikte partimizin iktidar yolculuğunda ve ülkemizin üzerindeki bu kara bulutlar gidene kadar yorulmadan, dinlenmeden çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

"HAK, HUKUK, ADALET' DİYE HANÇERENİZ YIRTILANA KADAR BAĞIRMAYI SÜRDÜRDÜĞÜNÜZ SÜRECE BU ÜLKEYE GELECEK, O GELMEKTE OLAN"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şöyle konuştu:

"Şunu unutmayın. İçinde bulunduğumuz şartlar Kurtuluş Savaşı'ndaki şartlardan daha kötü değil. Atatürk, silah arkadaşları, o kahraman Kuvayı Milliye'ciler, bu ülkeyi emperyalistlerden öyle şartlarda kurtardılar ki, bizim bugün yaşadıklarımız onların yanında gerçekten çok zor değil. Sizler var olduğunuz sürece, sizler bu meydanları bu salonları doldurduğunuz sürece, sizler 'hak, hukuk, adalet' diye hançereniz yırtılana kadar bağırmayı sürdürdüğünüz sürece bu ülkeye gelecek, o gelmekte olan. Edirne, kadın özelinde de özgürlüklerin yaşandığı bir şehir. İlimiz; kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin belki de en az yaşandığı illerden birisi. Ama yeterli mi? Elbette yeterli değil."

"KADINLAR DEMOKRASİMİZİN KORUYUCULARIDIR"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise "Kadınlar, demokrasimizin gerçek koruyucularıdır. Çünkü, ülkenin nereye gittiğini gören siz kadınlar; en geç bir sene sonra bize iktidarı getireceksiniz. Hep birlikte çalışarak, üreterek" diye konuştu.

Edirne Baro Başkanı Tacettin Sivrikaya ise Edirne Barosu olarak imzalayacakları protokolle 550 avukatın tüm kadınların hizmetinde olacağını belirtti. Sivrikaya, "Sizden bir ricam var Sayın Genel Başkanım. Ne olursunuz; kadın kolları, kadın örgütleri bizim şu 6284 sayılı kanundaki kadınlarımızın yine Çocuk Koruma Kanunu'ndaki çocuklarımızın haklarını öğrensinler. İnanın birçok ölümün, birçok ağır yaralanmanın önüne bu kanun sayesinde geçebiliriz" dedi.

Konuşmaların ardından; Nazlıaka ve Edirne Barosu daha sonra YaşamHak projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili protokol imzaladı.

Nazlıaka, Edirne'de: Kadın Hakları Meselesi; Bir İnsan Hakları, Bir Demokrasi Sorunu
Nazlıaka, Edirne'de: Kadın Hakları Meselesi; Bir İnsan Hakları, Bir Demokrasi Sorunu
Nazlıaka, Edirne'de: Kadın Hakları Meselesi; Bir İnsan Hakları, Bir Demokrasi Sorunu
Nazlıaka, Edirne'de: Kadın Hakları Meselesi; Bir İnsan Hakları, Bir Demokrasi Sorunu

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazlıaka, Edirne'de: 'Kadın Hakları Meselesi; Bir İnsan Hakları, Bir Demokrasi Sorunu' - Son Dakika

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