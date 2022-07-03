Nazlıaka: "Halkımıza Sesleneceğiz.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka; CHP milletvekilleri, Parti Meclisi ve Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte Ankara'nın 25 ilçesinde saha çalışmasına başlamadan önce CHP Genel Merkezi'nde; "Halkımıza sesleneceğiz. '31 Mart'ta baharı getirdiğimiz Ankara'mızı, genel seçimlerden sonra demokrasinin kalbi haline getirmek istiyorsanız, bize katılın' diyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyeleri; bugün Ankara'nın 25 ilçesinde saha çalışması yapacak. 12 ayrı araçla yola çıkan CHP heyeti, çalışma öncesinde CHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, şunları söyledi:

CHP'liler olarak her geçen gün örgütlü gücümüze güç katıyoruz. Diyoruz ki, örgütümüzdeki arkadaşlarımıza, 'Sabah çıktığınız rozetle akşam eve dönmeyin, o rozeti mutlaka ama mutlaka yeni bir üyeye takmış olun.' Bugün bir yandan üye çalışması yürüteceğiz, diğer taraftan tüm ilçelerde halkımızın sorunlarını dinleyeceğiz ve partimizin çözüm önerilerini sunacağız.

Halkımıza sesleneceğiz. 'Önümüzdeki seçimlerde sarayın iktidarı yerine halkın iktidarını kurmak istiyorsanız bize katılın' diyeceğiz. 'Torpillilerin saltanatı yerine liyakatlı kadroların görevlendirildiği bir Türkiye istiyorsanız, bize katılın' diyeceğiz. ve en önemlisi, '31 Mart'ta baharı getirdiğimiz Ankara'mızı, genel seçimlerden sonra demokrasinin kalbi haline getirmek istiyorsanız, bize katılın' diyeceğiz.

Ankara'mız; yasamanın, yürütmenin, yargının merkezidir. Ancak Cumhuriyet'imiz her geçen gün demokrasiden uzaklaştırılmakta. İşte o yüzden ilk seçimlerde Cumhuriyet'imizi yeniden demokrasi ile taçlandırarak, başkentimizden başlayan ve Kurtuluş Savaşı döneminde de bu sürece imza atmış olan Ankara'mızdaki örgütlü gücümüzde, inanıyoruz ki ülkemizin kaderini bizler değiştireceğiz."

CHP heyeti açıklamamın ardından, Ankara'nın ilçelerine doğru harekete geçti.