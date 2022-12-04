Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar için CHP'den açıklama: Kovid pozitif olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar için CHP'den açıklama: Kovid pozitif olduğu ortaya çıktı

04.12.2022 17:48

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar dikkat çekmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi" diye konuşurken etkinlik sonrasında Selvi Kılıçdaroğlu'nun test yaptırdığını ifade ederek, "Kovid olduğu da ortaya çıktı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından CHP liderinin başdanışmanı ABD'li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin online bağlantı ile salondakilere seslendi.

SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN UYUKLAMASI GÜNDEM OLDU

Rifkin, uzun ve akademik bir konuşma yaparken Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun programda gözlerinin kapalı olduğu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar sosyal medyada gündem olurken birçok yayın organında da haberleştirildi.

Nazlıaka: Selvi hanım dün sonrasında test yaptırdı; kovid pozitif olduğu ortaya çıktı

"KENDİSİ RAHATSIZDI ANCAK SAĞLIK KOŞULLARINI ZORLADI"

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Nazlıaka, "Dün genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesine tarihi, böylesine önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı.

Nazlıaka: Selvi hanım dün sonrasında test yaptırdı; kovid pozitif olduğu ortaya çıktı

"ETKİNLİĞE GELMEDEN ÖNCE SERUM VERİLDİ"

Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi. Hatta bu nedenle 14.00'te başlayacak olan etkinliğimiz 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü genel başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Daha sonrasında salona birlikte giriş yaptılar.

"KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Ayrıca Selvi hanım dün, sonrasında bir test yaptırdı. Bunu paylaşmak zorunda kalmak çok utanç verici ama kendisinin kovid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Bu belgeyi de burada basın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Buradan Selvi hanıma, Kılıçdaroğlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Ibrahim Kucukonder: Kovid olduğunu bile bile topluma çıkmak millete verdiği değeri ortaya koyuyor yada kökünüzü temizlemek istiyor bir düşünün Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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