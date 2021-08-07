Nazlıcan Sagun ile Mehmet Emin Çiftçi evlendi

Group Sagun Yönetim Kurulu Üyesi Nazlıcan Sagun ve Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

Group Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sagun ile Seda Sagun'un kızları, Sagun Group Yönetim Kurulu Üyesi Nazlıcan Sagun ile Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Dinçkök Çiftçi ile Eren Çiftçi'nin oğulları, şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi 1,5 yıllık mutlu birlikteliklerinin ardından hayatını birleştirdi.

Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşen sade törene aile üyeleri ve çiftin yakın dostları davet edildi.