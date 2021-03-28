Nazlıcan ve Bengisu'dan Polonya'da altın madalya
28.03.2021 20:08
Polonya'nın Gniezno kentinde yapılan BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.
Polonya'nın Gniezno kentinde yapılan BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.
Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, ilk turda İspanyalı rakipleri Clara Arzumendi ve Beatriz Corrales'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli rakipleri Johanna Mahnusson ve Clara Nistad'ı 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde de Estonyalı rakipleri Catlyn Kruss ve Helis Pajuste'yi 2-0 mağlup ederek finale adını yazırdı.
Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin finalde ise Polonyalı Zuzanna Jankowaska ve Anastasia Khomich'i 2-0 yenerek turnuvayı birinci olarak tamamladı.
(İHA)
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