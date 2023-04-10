NAZMİ ARIKAN VE ŞOFÖRÜNÜN KATİLİ AKÇEKAYA, CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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NAZMİ ARIKAN VE ŞOFÖRÜNÜN KATİLİ AKÇEKAYA, CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

10.04.2023 16:52

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesiyle ilgili iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ufuk Akçekaya (49), kaldığı İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odada...

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in (46) öldürülmesiyle ilgili iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ufuk Akçekaya (49), kaldığı İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odada kendini asarak yaşamına son verdi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu, evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu. İhbarla gelen ekipler, ikilinin çok sayıda bıçak darbesi ile öldürüldüğünü belirledi. Otopside Arıkan'da 47, Eker'de ise 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Nazmi Arıkan ile Şerif Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi.

KARAR, 29 MARTTTA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanıp, tutuklanan Akçekaya hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen 20 Mart'ta görülen 3'üncü duruşmada savcı mütalaasını verip, Akçekaya için öldürülen Nazmi Arıkan'ı 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', Şerif Eker için ise 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından ceza verilmesini istedi. Mahkeme heyeti geçen 29 Mart'ta kararını verip Ufuk Akçekaya'yı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ufuk Akçekaya, kaldığı İzmir'in Buca ilçesi Kırıklar Mahallesi'ndeki 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında, dün akşam ölü bulundu. Akçekaya'nın kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Akçekaya'nın bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi.

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HABER Kadir ÖZEN İZMİR, (DHA)-

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: NAZMİ ARIKAN VE ŞOFÖRÜNÜN KATİLİ AKÇEKAYA, CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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