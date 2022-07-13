Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili yeni detay gün yüzüne çıktı: Gece yarısından sonra telefonlara ulaşılamadı - Son Dakika
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Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili yeni detay gün yüzüne çıktı: Gece yarısından sonra telefonlara ulaşılamadı

13.07.2022 23:36

Fen Bilimleri Dershanesi'nin sahibi Nazmi Arıkan ve şoförü, Çanakkale'deki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Arıkan'ın öldürülmeden önce saat 23.00 sıralarında çiftlik veterineriyle olduğu ve saat 00.00 civarında bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından cinayetin işlendiği üzerinde duruluyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Nazmi Arıkan ile şoförü Serif Eker'in cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayetin işlendiği çiftlik evine gelen Nazmi Arıkan ile şoför Şerif Eker'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayı duyarak çiftliğe gelen köylülerin de çok üzgün olduğu görüldü.

SALONDA ÖLDÜRÜLDÜLER

Çifte cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı bilgilere de ulaşıldı. Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerinin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu öğrenildi.

VETERİNERLE BULUŞTUKTAN SONRA TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞ

Arıkan'ın dün gece son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00'e kadar birlikte olduğu ve gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı.

MUHTAR YILDIRIM: HEPİMİZ ŞOKTAYIZ

Karainebeyli Köyü Muhtarı Ali Yıldırım, "Nazmi Arıkan köyümüzde sevilen bir kişiydi. 10 seneden beri köyümüzde oldukça fazla tarım arazisi satın aldı. Yöre halkına ve köyümüze faydası olan bir kişiydi. Kurban Bayramı'ndan bu yana çiftlikte bulunuyordu. Böyle bir olayı kesinlikle beklemiyorduk. Duyunca çok üzüldük. Hepimiz şoktayız. Nazmi Hoca ve yanındaki şoförü katledilmiş. Olay gece saatlerinde olmuş. Saat 23.00'e kadar çiftlik veterineri Nazmi Hoca'nın yanındaymış. O ayrıldıktan sonra Nazmi Hoca saat 24.00 sıralarında bir yakını ile telefonla görüşme yapmış. Buradan olayın o saatten sonra meydana gelmiş olduğu düşünülüyor. Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi Hoca'nın saat 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edip, bakmaya gitmesiyle olay ortaya çıkıyor. İçeri girdiklerinde evin salon kısmında Nazmi Hoca ve şoförünün bıçaklanmış şekilde yerde kanlar içinde buluyor" dedi.

NAZMİ ARIKAN KİMDİR ?

Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Salur köyünde ilkokul ve ortaokulu okudu. Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra sınıf öğretmeni oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünde okudu. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. 1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları'nı açtı.

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Kaynak: DHA

Çanakkale, Adli Tıp, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili yeni detay gün yüzüne çıktı: Gece yarısından sonra telefonlara ulaşılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili yeni detay gün yüzüne çıktı: Gece yarısından sonra telefonlara ulaşılamadı - Son Dakika
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