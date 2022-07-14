Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili cinayetinde Ufuk Akçekaya gözaltında - Son Dakika
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Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili cinayetinde Ufuk Akçekaya gözaltında

14.07.2022 14:26

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili önemli gelişme yaşandı. Olayla ilgili Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alındı.

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti. Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Nazmi Arıkan

OTOPSİ YAPILACAK

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Şerif Eker

EVİN SALON KISMINDA BULUNDULAR

Çifte cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı bilgilere ulaşıldı. Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerinin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu öğrenildi. Arıkan'ın dün gece son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00'e kadar birlikte olduğu, gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya

ZANLI TOKATSPOR KULÜBÜ BAŞKANI UFUK AKÇEKAYA

Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) İstanbul'da yakalanan bir şüpheli, Çanakkale'ye getirildi. Özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenilen zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Hastaneye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, öldürülen Arıkan ve Eker'in yakınlarına taziyelerini iletti.

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Son dakika haber! Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Arıkan'ın cinayeti şüphesiyle gözaltında Son dakika haber! Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Arıkan'ın cinayeti şüphesiyle gözaltında Son dakika: Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı Son dakika: Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı
Kaynak: AA

Çanakkale, Tokatspor, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili cinayetinde Ufuk Akçekaya gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili cinayetinde Ufuk Akçekaya gözaltında - Son Dakika
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