Nazmi Bilgin'den RTÜK'e Tepki: "Siyasi Nedenlerle Hedeflediğiniz Kurumları Cezalandırmak Yasal Mevzuatı Çıkarlarınıza Uydurmanız Demektir, Suçtur" - Son Dakika
Üye Girişi

Nazmi Bilgin'den RTÜK'e Tepki: "Siyasi Nedenlerle Hedeflediğiniz Kurumları Cezalandırmak Yasal Mevzuatı Çıkarlarınıza Uydurmanız Demektir, Suçtur"

30.05.2022 16:33
Nazmi Bilgin'den RTÜK'e Tepki: "Siyasi Nedenlerle Hedeflediğiniz Kurumları Cezalandırmak Yasal Mevzuatı Çıkarlarınıza Uydurmanız Demektir, Suçtur"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını haber yapan televizyon kanallarına üst sınırdan verdiği cezaları eleştirdi. Bilgin, “RTÜK’ün cezacı üyelerini bir kez daha uyarıyoruz. Sadece siyasi nedenlerle hedeflediğiniz kurumları cezalandırmak amacıyla karar almanız, temel amacı medyada düzenleme olan yasal mevzuatı çıkarlarınıza uydurmanız demektir. Bu da yetkinizi kötüye kullanmaktır, suçtur” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını haber yapan televizyon kanallarına üst sınırdan verdiği cezaları eleştirdi. Bilgin, "RTÜK'ün cezacı üyelerini bir kez daha uyarıyoruz. Sadece siyasi nedenlerle hedeflediğiniz kurumları cezalandırmak amacıyla karar almanız, temel amacı medyada düzenleme olan yasal mevzuatı çıkarlarınıza uydurmanız demektir. Bu da yetkinizi kötüye kullanmaktır, suçtur" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, RTÜK'ün KRT, Tele 1, Halk TV ve Flash Haber'e Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eş zamanlı yayınladıkları için verdiği cezalar ile ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Bilgin, şunları kaydetti:

"ANAYASA VE YASALAR HİÇE SAYILMAKTA TÜM ELEŞTİREL YAYINLAR CEZALANDIRILARAK SUSTURULMAK İSTENMEKTEDİR"

"Ne acıdır ki ülkemizde medyayı düzenleyici kuruluşlar çok uzun zamandır iktidarın basını hizaya getirme araçları olarak kullanılmaktadır. Anayasa ve yasalar hiçe sayılmakta tüm eleştirel yayınlar cezalandırılarak susturulmak istenmektedir.

"NASIL DOĞRULANACAKTIR SİYASİLERİN İDDİALARI YA DA VAATLERİ? "

Ülkenin ana muhalefet partisinin lideri konuşmuş, RTÜK bunu haber yapan televizyonlar Tele 1, KRT, Halk TV ve Flash Haber'e üst sınırdan para cezası vermiştir. Yasadaki dayanak maddesi, yayın hizmetlerinde 'tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas alma' ve 'toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmama' zorunluluğunu vurgulayan maddedir. RTÜK'ün cezacı üyelerine göre aynı maddede yer alan 'soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz' hükmü de gerekçe olmuştur. Nasıl doğrulanacaktır siyasilerin iddiaları ya da vaatleri?

Temsili demokrasilerde temel ilke, konuların lehte ya da aleyhte olsun konuşulması ve böylece toplumun kendi görüşlerini yeterli bilgi birikimiyle oluşturmasıdır. Halk böylece oluşan görüşlerle özgür seçimler yapabilir. RTÜK'ün aksine yasanın ilgili maddesi de işte bu hedefi gözetmiştir.

"BU CEZALAR ARTIK TOPLUMA VERİLEN CEZALAR HALİNİ ALMIŞTIR"

Muhalefetin ya da iktidara eleştirel bakanların seslerinin medyaya uygulanan cezalarla susturulması demokrasiyle bağdaşmaz. Bu açıdan RTÜK'ün yaptığı tam anlamıyla çağ dışı bir uygulamadır. Bırakın basın özgürlüğünü, RTÜK'ün ceza kararlarında oyu olan üyeleri, öyle anlaşılıyor ki özgür seçim hakkını hedeflemektedir. Çünkü bu cezalar artık topluma verilen cezalar halini almıştır. Haber alma hakkını hiçe sayan cezacı RTÜK üyeleri, milyonların temsilcisi olan siyasi muhalefetin sesini kısmaya heveslenmiştir. Onların açıklamalarını haberleştiren her gazetecinin tepesine de ceza kılıcı sallamaya başlamıştır.

"SİYASİ NEDENLERLE HEDEFLEDİĞİNİZ KURUMLARI CEZALANDIRMAK YASAL MEVZUATI ÇIKARLARINIZA UYDURMANIZ DEMEKTİR, SUÇTUR"

RTÜK üyelerini bir kez daha uyarıyoruz. Sadece siyasi nedenlerle hedeflediğiniz kurumları cezalandırmak amacıyla karar almanız temel amacı medyada düzenleme olan yasal mevzuatı çıkarlarınıza uydurmanız demektir. Bu da yetkinizi kötüye kullanmaktır, suçtur."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
RTÜK cezalarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım: Baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden beni yasaklamaya giriştiler RTÜK cezalarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım: Baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden beni yasaklamaya giriştiler Kılıçdaroğlu: Rtük, Bu Devrin Ekonomik Terör Aparatlarından Biridir Kılıçdaroğlu: Rtük, Bu Devrin Ekonomik Terör Aparatlarından Biridir
Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Flash Haber, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazmi Bilgin'den RTÜK'e Tepki: 'Siyasi Nedenlerle Hedeflediğiniz Kurumları Cezalandırmak Yasal Mevzuatı Çıkarlarınıza Uydurmanız Demektir, Suçtur' - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:23:48. #1.13#
SON DAKİKA: Nazmi Bilgin'den RTÜK'e Tepki: "Siyasi Nedenlerle Hedeflediğiniz Kurumları Cezalandırmak Yasal Mevzuatı Çıkarlarınıza Uydurmanız Demektir, Suçtur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement