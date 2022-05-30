Nazmi Bilgin'den RTÜK'e Tepki: "Siyasi Nedenlerle Hedeflediğiniz Kurumları Cezalandırmak Yasal Mevzuatı Çıkarlarınıza Uydurmanız Demektir, Suçtur"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını haber yapan televizyon kanallarına üst sınırdan verdiği cezaları eleştirdi. Bilgin, "RTÜK'ün cezacı üyelerini bir kez daha uyarıyoruz. Sadece siyasi nedenlerle hedeflediğiniz kurumları cezalandırmak amacıyla karar almanız, temel amacı medyada düzenleme olan yasal mevzuatı çıkarlarınıza uydurmanız demektir. Bu da yetkinizi kötüye kullanmaktır, suçtur" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, RTÜK'ün KRT, Tele 1, Halk TV ve Flash Haber'e Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eş zamanlı yayınladıkları için verdiği cezalar ile ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Bilgin, şunları kaydetti:

"ANAYASA VE YASALAR HİÇE SAYILMAKTA TÜM ELEŞTİREL YAYINLAR CEZALANDIRILARAK SUSTURULMAK İSTENMEKTEDİR"

"Ne acıdır ki ülkemizde medyayı düzenleyici kuruluşlar çok uzun zamandır iktidarın basını hizaya getirme araçları olarak kullanılmaktadır. Anayasa ve yasalar hiçe sayılmakta tüm eleştirel yayınlar cezalandırılarak susturulmak istenmektedir.

"NASIL DOĞRULANACAKTIR SİYASİLERİN İDDİALARI YA DA VAATLERİ? "

Ülkenin ana muhalefet partisinin lideri konuşmuş, RTÜK bunu haber yapan televizyonlar Tele 1, KRT, Halk TV ve Flash Haber'e üst sınırdan para cezası vermiştir. Yasadaki dayanak maddesi, yayın hizmetlerinde 'tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas alma' ve 'toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmama' zorunluluğunu vurgulayan maddedir. RTÜK'ün cezacı üyelerine göre aynı maddede yer alan 'soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz' hükmü de gerekçe olmuştur. Nasıl doğrulanacaktır siyasilerin iddiaları ya da vaatleri?

Temsili demokrasilerde temel ilke, konuların lehte ya da aleyhte olsun konuşulması ve böylece toplumun kendi görüşlerini yeterli bilgi birikimiyle oluşturmasıdır. Halk böylece oluşan görüşlerle özgür seçimler yapabilir. RTÜK'ün aksine yasanın ilgili maddesi de işte bu hedefi gözetmiştir.

"BU CEZALAR ARTIK TOPLUMA VERİLEN CEZALAR HALİNİ ALMIŞTIR"

Muhalefetin ya da iktidara eleştirel bakanların seslerinin medyaya uygulanan cezalarla susturulması demokrasiyle bağdaşmaz. Bu açıdan RTÜK'ün yaptığı tam anlamıyla çağ dışı bir uygulamadır. Bırakın basın özgürlüğünü, RTÜK'ün ceza kararlarında oyu olan üyeleri, öyle anlaşılıyor ki özgür seçim hakkını hedeflemektedir. Çünkü bu cezalar artık topluma verilen cezalar halini almıştır. Haber alma hakkını hiçe sayan cezacı RTÜK üyeleri, milyonların temsilcisi olan siyasi muhalefetin sesini kısmaya heveslenmiştir. Onların açıklamalarını haberleştiren her gazetecinin tepesine de ceza kılıcı sallamaya başlamıştır.

"SİYASİ NEDENLERLE HEDEFLEDİĞİNİZ KURUMLARI CEZALANDIRMAK YASAL MEVZUATI ÇIKARLARINIZA UYDURMANIZ DEMEKTİR, SUÇTUR"

RTÜK üyelerini bir kez daha uyarıyoruz. Sadece siyasi nedenlerle hedeflediğiniz kurumları cezalandırmak amacıyla karar almanız temel amacı medyada düzenleme olan yasal mevzuatı çıkarlarınıza uydurmanız demektir. Bu da yetkinizi kötüye kullanmaktır, suçtur."