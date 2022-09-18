Nazmi Irgat TEKSİF Genel Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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Nazmi Irgat TEKSİF Genel Başkanlığına yeniden seçildi

18.09.2022 17:50
Nazmi Irgat TEKSİF Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Nazmi Irgat, Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanlığına tekrar seçildi.

Nazmi Irgat, Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanlığına tekrar seçildi.

TEKSİF'in 21. Olağan Genel Kurulu'nda Irgat, genel başkanlığa tek aday oldu.

Irgat'ın genel başkanlığa yeniden seçildiği Olağan Genel Kurul'da, TEKSİF yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Çetin, Genel Sekreter Mehmet Kafa, Genel Mali Sekreter Selçuk Bozkaya, Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Ersin Çelik."

Irgat, tekrar seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, tüm delegelere teşekkür ederek, şunları söyledi:

Örgütlenmenin önünde çok büyük engeller var. Bu engelleri aşmak için daha çok mücadele edeceğiz. Önümüzdeki süreçte örgütlenmeye daha çok odaklanarak TEKSİF'i, Türkiye'nin en güçlü ve büyük sendikalarından biri haline getireceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nazmi Irgat TEKSİF Genel Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazmi Irgat TEKSİF Genel Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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