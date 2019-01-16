Nazmiye Demirel Ortaokulunda Kariyer Günleri
2 saat önce
Bafra ilçesinde Nazmiye Demirel Ortaokulu kariyer günleri etkinliğinin konuğu Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan oldu.
Bafra
ilçesinde Nazmiye Demirel
Ortaokulu kariyer günleri etkinliğinin konuğu Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan oldu.
Gökdoğan, öğrencilerin polislik mesleğiyle ilgili sorularını yanıtladı.
Polisliğin bir yaşam tarzı olduğunu ifade eden Gökdoğan, sadece bir meslek olarak görülemeyeceğini söyledi.
Gökdoğan, 155 Polis İmdat hattı hakkında da bilgi vererek, bu hattı arayan kişilerin kesinlikle kimlik bilgilerinin başka kişilere verilmediğini vurguladı.
Söyleşinin ardından Gökdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:55 Kaynak: AA
Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi
Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor
Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu