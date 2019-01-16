Son Dakika Haberleri: Nazmiye Demirel Ortaokulunda Kariyer Günleri

Nazmiye Demirel Ortaokulunda Kariyer Günleri

2 saat önce

Bafra ilçesinde Nazmiye Demirel Ortaokulu kariyer günleri etkinliğinin konuğu Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan oldu.

Nazmiye Demirel Ortaokulunda Kariyer Günleri, System.String[]
Bafra ilçesinde Nazmiye Demirel Ortaokulu kariyer günleri etkinliğinin konuğu Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan oldu.


Gökdoğan, öğrencilerin polislik mesleğiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Polisliğin bir yaşam tarzı olduğunu ifade eden Gökdoğan, sadece bir meslek olarak görülemeyeceğini söyledi.

Gökdoğan, 155 Polis İmdat hattı hakkında da bilgi vererek, bu hattı arayan kişilerin kesinlikle kimlik bilgilerinin başka kişilere verilmediğini vurguladı.

Söyleşinin ardından Gökdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:55 Kaynak: AA

Bafra, Güncel
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