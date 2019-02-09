Son Dakika Haberleri: Nazmiye Muratlı'dan Altın Madalya

Nazmiye Muratlı'dan Altın Madalya

58 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Nazmiye Muratlı, altın madalya kazandı.

Nazmiye Muratlı'dan Altın Madalya, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda mücadele eden Nazmiye Muratlı, altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli halterci, Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde podyuma çıktı.

Kadınlar 45 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nazmiye, 100 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kupası, 12 Şubat Salı günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Muratlı, Spor
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