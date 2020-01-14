Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin yargılamaya devam edildi - Son Dakika

Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün bagajında bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi. Eski eşini öldürdüğü iddia edilen ve tutuklu olarak yargılanan sanık Yüksel Yağcı, mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliye edildi.



Esenyurt'ta 6 Eylül 2018'de kaybolduktan bir süre sonra minibüsün bagajında ölü olarak bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun (45) öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yüksel Yağcı ile tutuksuz sanıklar İbrahim Serhat Yağcı, Erhan Çetinkaya, maktulün kardeşi müşteki Altune Duzla ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, tanık olarak dinlenmesine karar verilen Neriman Kumser'in adresinde bulunmaması dolayısıyla celbin iade edildiğini ve minibüsteki kırmızı lekenin tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne yazılan yazıya cevap gelmediğini kaydetti.



Silinmiş görüntülerin ihya edilmesini talep etti



Duruşmada söz alan müştekilerin avukatı Enes Oğuz Karakılıç, "Minibüsün olay günü seyir güzergahındaki kamera kayıtlarının tespit edilerek olay üzerinden zaman geçmesi nedeniyle bu kameradaki görüntülerin silinmiş olması dolayısıyla yine de kameraların bilirkişilere incelettirilerek silinmiş bulunan görüntülerin ihya olması noktasında işlem yapılmasını arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Savcı tutukluluğun devamını talep etti



Duruşmaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tanık Neriman Kumser'in dinlenilmesinden vazgeçilmesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne yazılan yazının cevabının beklenilmesine ve tutuklu sanık Yüksel Yağcı'nın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Tutuklu sanık Yüksel Yağcı'nın avukatı Neslihan Özcan, dosyada somut delil olmadığını belirterek, "Müvekkilim uzun süredir tutuklu bulunmaktadır. Bakmakla yükümlü olduğu oğlu vardır. Hem kendisinin hem ailesinin daha fazla mağdur edilmemesi açısından bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık Neriman Kumser'in dinlenilmesinin davanın sonucuna katkı sunmayacağı gerekçesiyle dinlenilmesinden vazgeçilmesine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne yazılan yazılının akıbetinin sorulmasına karar verdi.



Heyet,müşteki avukatının minibüsün olay tarihinde gitmiş olduğu güzergahtaki kamera görüntülerinin ihya edilmesi yönündeki talebini, kameraların belirtilmemiş olması gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, tutuklu sanık Yüksel Yağcı'nın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesine hükmederek, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu Serhat Yağcı ve ölü bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede, sanıklar Yüksel Yağcı, Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya'nın 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti. - İSTANBUL