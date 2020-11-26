Nazmiye Taşdemir Kur'an Kursu eğitime başladı - Son Dakika

Sorgun ilçesinde, Veysel Karani Camii ve Erkek Yatılı Kur'an Kursu Derneği tarafından yaptırılan Nazmiye Taşdemir Kur'an Kursu eğitime başladı.

İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, yaptığı açıklamada, toplam 70 öğrencisi bulunan kurs merkezini 7 sınıf, 4 oyun odası, 2 hikaye odası, bir mutfak, bir yönetici odası ve öğreticiler odası olarak düzenlediklerini ifade etti.

Her sınıfa birer televizyon, 4-6 yaşa uygun masa ve sandalyeler, çocuk dolapları, elbise askılıkları aldıklarını belirten Kayış, "Oyun odalarını oyuncaklarla doldurduk. Mutfağa mutfak dolabı yaptırdık, buzdolabı, set üstü gibi malzemeler aldık." dedi.

Kursun toplam kapasitesinin 105 kişi olduğun ve sınıfların 15 kişi olacak şekilde planlandığını kaydeden Kayış, pandemiden dolayı kursta 70 öğrenci bulunduğunu, her sınıfta 10 öğrencinin eğitim aldığını aktardı.