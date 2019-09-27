Nazmiye ve Rıza yer değiştirirse!

Rıza ve Nazmiye bu sınavı geçebilecek mi?



Afili Aşk 25 Eylül Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Rıza ve Nazmiye arasındaki anlaşmazlık, onları kendilerini psikoloğun yanında bulmalarına sebep olur. Ne Rıza ne de Nazmiye birbirlerini anlayamadıklarını ve bu yüzden anlaşamadıklarını anlatır. Nazmiye'nin çok konuşması ve Rıza'nın işini küçümsemesi olayların fitilini ateşler. Aynı şekilde Rıza da bütün gün Nazmiye'nin evde keyif çattığını, onun kadar yorulmadığını söyler. Bu durum karşısında psikolog onlara bir günlüğüne yer değiştirmelerini söyler. Nazmiye kahvede, Rıza ise evde bir gün geçirir ve bakın sonrasında neler yaşanır?



