Son Dakika Haberleri: NBA 2018-2019 sezonunun en değerli oyuncusu Giannis Antetokounmpo oldu
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NBA 2018-2019 sezonunun en değerli oyuncusu Giannis Antetokounmpo oldu

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de 2018-2019 normal sezonunun en iyileri belirlendi. Milwaukee Bucks'ta basket oynayan Giannis Antetokounmpo, sezonunun en değerli oyuncusu oldu.

NBA 2018-2019 sezonunun en değerli oyuncusu Giannis Antetokounmpo oldu, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletindeki Santa Monica kentinde düzenlenen ödül töreninde Amerikan Basketbol Ligi NBA'de 2018-2019 normal sezonunun en iyileri belirlendi. Milwaukee Bucks'ta basket oynayan Giannis Antetokounmpo, sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Normal sezonu maç başına 27,7 sayı, 12,5 ribaunt, 5,9 asist ortalamalarıyla tamamlayan 24 yaşındaki Nijerya asıllı Yunan basketbolcu Antetokounmpo, Houston Rockets'tan James Harden ve Oklahoma City Thunder'dan Paul George'u geride bırakarak MVP ödülünü kazandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:23 
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