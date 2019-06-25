NBA 2018-2019 sezonunun en değerli oyuncusu Giannis Antetokounmpo oldu
1 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de 2018-2019 normal sezonunun en iyileri belirlendi. Milwaukee Bucks'ta basket oynayan Giannis Antetokounmpo, sezonunun en değerli oyuncusu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:23
NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo
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