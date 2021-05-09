NBA 2K Türkiye milli takımımızın yarı final mücadelesi başlıyor! - Son Dakika

NBA 2K Türkiye milli takımımızın yarı final mücadelesi birazdan başlıyor, FIBA Esports yarı finalinde millilerimiz İngiltere ile karşılaşacak. Yarı final serisi, turnuvanın yayın haklarını alan kanalında canlı olarak sunulacak!

Millilerimiz grup aşamalarını 3'te 3'lük bir seri yakalayıp namağlup tamamlamıştı. Dün İspanya ile oynanan çeyrek final mücadelesini de 2-1 yenen temsilcimiz turnuvaya namağlup devam ediyor. Yapılacak olan yarı final mücadelelerini izlemek ve millilerimize destek vermek için gidebilirsiniz!

olarak millilerimize başarılar diliyor ve Alper Biçen'e de biz izleyenleri unutmadığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gönüller bir!