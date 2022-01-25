NBA 2K22 Locker Code'ları, oyunculara MyCareer takviyeler, kıyafetler, takımınız için oyuncular veya ücretsiz paketler gibi eşyalar vermektedir. Bu kodlar NBA 2K22 MyTeam sosyal medya hesabından alınmaktadır.
NBA 2K22 Dolap Kodları piyasaya sürüldükten sonra yaklaşık bir hafta boyunca aktiftir, bu nedenle açıklandıktan kısa bir süre sonra onları kullanmanız gerekir. Tweetler genellikle yukarıdaki etkin kodlar listesine dahil ettiğimiz bir son kullanma tarihiyle birlikte gelir. Ancak piyasaya sürülme hızı, sürekli olarak yenilerinin duyurulmaya başlayacağı anlamına gelir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
NBA 2K22 Dolap Kodları'na girmek için MyTeam Ana ekranına gidin ve Topluluk Merkezine Git düğmesini arayın. Soldaki alt kısım boyunca, Dolap Kodlarıiçin bir seçenek göreceksiniz. Buna tıklayın ve ödülünüzü almak için yukarıdaki kodlardan birini girin.
Son Dakika › Gamegar › NBA 2K22 Locker kodları! (Ocak 2022) - Son Dakika