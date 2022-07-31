NBA 2K23 için Yeni Fragman Yayımlandı

NBA 2K23 için kısa bir fragman yayımlandı. NBA 2K serisinin son oyunu, dört farklı versiyon halinde satılacak. Oyun önümüzdeki Eylül ayında çıkış yapacak.

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NBA 2K23'ü satın alacak oyuncular için 5 farklı seçenek sunuluyor, her sürümün bir avantajı bulunmakta. Haliyle bu getirilerin sebebi olarak fiyatlar doğru orantılı olarak artacaktır. Söz konusu sürümler ise Standard Edition, Digital Deluxe Edition, Michael Jordan Edition, sınırlı sayıda çıkış yapacak olan Championship Edition ve WNBA Edition.

Her sürümün beraberinde bazı avantajlar sunduğunu belirtmiştik. Kısaca özetlemek gerekirse; Digital Deluxe Edition sahipleri çapraz platform özelliğinden yararlanacak, Michael Jordan Edition my career modunda 100.000 birim oyun içi para imkanı veriyor, sınırlı sayıdaki Championship Edition sahipleri ise 12 aylık NBA League Pass üyeliğine sahip olacak. Bu konuda detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda saydığımız sürümlerin kapakları ise birbirinden farklı olacak. Standart Edition ve Digital Deluxe Edition kapaklarında Phoenix Suns forması giyen genç yıldız Devin Booker bulunacak. WNBA Edition kapağında Phoenix Mercury oyuncusu Diana Taurasi ve Seattle Storm'da forma giyen Diana Taurasi yer alacak. Michael Jordan Edition ve Championship Edition kapaklarında ise NBA efsanesi Michael Jordan bulunuyor.

NBA 2K23 Michael Jordan versiyonu 5 Temmuz'da şu video ile duyurulmuştu:

NBA 2K23 için Yeni Bir Fragman

Yaklaşık bir buçuk dakikalık fragman, her sene üstüne ufak detaylar eklenen grafikleri ve oynanış mekaniklerini bizlere gösteriyor. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

NBA 2K23, 9 Eylül tarihinde; PlayStation 4, Playstation 5, Xbox X|S Serisi, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapacak.