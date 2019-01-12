Nba'de Bugün - Kaan Kural & Niko Yenibayrak | 11 Ocak 2019
1 saat önce
Kaan Kural ve Niko Yenibayrak NBA'deki maçları ve gündemi değerlendirdiler.
Kaan Kural ve Niko Yenibayrak NBA'deki maçları ve gündemi değerlendirdiler. Kaan Kural sizlerden gelen soruları yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:22 Kaynak: Youtube
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