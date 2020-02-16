NBA All-Star'da heyecan sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA All-Star'da heyecan sürüyor - Son Dakika Spor

NBA All-Star'da heyecan sürüyor

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 All-Star 3 sayı yarışmasını Sacramento Kings'ten Buddy Hield, smaç yarışmasını Miami Heat'ten Derrick Jones ve yetenek yarışmasını ise Miami Heat'in genç pivotu Bam Adebayo kazandı.

NBA All-Star'da heyecan sürüyor, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 All- Star 3 sayı yarışmasını Sacramento Kings'ten Buddy Hield, smaç yarışmasını Miami Heat'ten Derrick Jones ve yetenek yarışmasını ise Miami Heat'in genç pivotu Bam Adebayo kazandı.

Chicago'da bulunan United Center'da düzenlenen organizasyonda yetenek, 3sayı ve smaç yarışmaları yapıldı. Smaç yarışmasında Orlando Magic'ten AaronGordon ve Miami Heat'ten Derrick Jones finale kalırken 48 puan alan Jones, 47 puanda kalan Gordon'ı geçerek kariyerinin ilk smaç şampiyonluğunu elde etti. 2020 NBA All-Star 3 sayı yarışması ise Sacramento Kings'ten Buddy Hield'ın zaferiyle sonuçlandı. Washington Wizards'tan Davis Bertans, Charlotte Hornets'tan Devonte' Graham, Brooklyn Nets'ten Joe Harris, Sacramento Kings'ten Buddy Hield, Chicago Bulls'tan Zach Lavine, Portland Trail Blazers'tan Damien Lillard, Miami Heat'ten Duncan Robinson ve Atlanta Hawks'tan Trae Young'un katılımcı olduğu NBA All-Star 3 sayı yarışması çok heyecanlı anlara sahne oldu. Bu sekiz oyuncunun çizginin gerisinden kullandığı atışlar sonucunda finale kalan üç isim Davis Bertans, son şampiyon Devin Booker ve Buddy Hield oldu. Sacramento Kings forması giyen Hield, final turunda en yüksek puanı toplayarak 2020 NBA All-Star 3 Sayı Yarışması'nın kazananı oldu. Dün gece düzenlenen 2020 NBA All-Star yetenek yarışması şampiyonu ise Miami Heat'in genç pivotu Bam Adebayo oldu.

DEV MAÇ BU GECE

ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center'da yapılan organizasyonda All-Star'ın beklen maçı bu gece (Pazartesi) TSİ 04.00'te başlayacak. LeBron James'in kaptanlık yapacağı takımın başında Los Angeles Lakers Başantrenörü Frank Vogel, Giannis Antetokounmpo'nun ekibinde ise Toronto Raptors Başantrenörü Nick Nurse olacak.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Sacramento Kings, Miami Heat, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD basını duyurdu! Bloomberg, başkanlık yarışına Hillary Clinton'la girebilir
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin yakınına füze düştü Ruhani: "ABD'nin savaş peşinde olmadığını düşünüyoruz" (1) Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Son Dakika Haberleri
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA All-Star'da heyecan sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]