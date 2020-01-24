NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi - Son Dakika Spor

NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi

6 saat önce

69'uncu NBA All-Star maçında Doğu ve Batı Konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular belirlendi.

NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi, System.String[]

69'uncu NBA All- Star maçında Doğu ve Batı Konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular belirlendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Şikago kentindeki United Center'ın ev sahipliğinde 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek 69. NBA All-Star maçında takım kaptanları ve sahaya ilk 5'te çıkacak oyuncular belli oldu.

NBA All-Star organizasyonu için en çok oyu alan oyunculardan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Batı Konferansı'nın, Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo ise Doğu Konferansı'nın kaptanlığını yapacak.

LeBron James'in 16, Antetokounmpo'nun 4 ve James Harden'ın 8 kez boy gösterdiği NBA All-Star maçında, Luka Doncic, Pascal Siakam ve Trae Young ise ilk defa sahaya çıkacak.

Batı Konferansı'nın ilk 5'i LeBron James'in yanı sıra Anthony Davis ( Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks) ve James Harden'dan (Houston Rockets) oluştu.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Pascal Siakam (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kemba Walker (Boston Celtics) ve Trae Young (Atlanta Hawks) yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Lakers, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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