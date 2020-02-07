NBA All-Star'da kadrolar kesinleşti - Son Dakika
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NBA All-Star'da kadrolar kesinleşti

6 saat önce

LeBron James ile Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığını yapacağı NBA All-Star maçının kadroları kesinleşti.

NBA All-Star'da kadrolar kesinleşti, System.String[]

LeBron James ile Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığını yapacağı NBA All- Star maçının kadroları kesinleşti.

NBA All-Star organizasyonu ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center'da yapılacak. All-Star'ın merakla beklenen etkinliği olan maçın kadroları netleşti. Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo iki takıma kaptanlık yapacak. LeBron James ile Giannis Antetokounmpo belirlenen oyuncular arasından 12 kişilik kadrolarını seçti.

LeBron James'in kaptanlık yapacağı takımın başında Los Angeles Lakers Başantrenörü Frank Vogel, Giannis Antetokounmpo'nun ekibinde ise Toronto Raptors Başantrenörü Nick Nurse olacak.

NBA ALL-STAR KARŞILAŞMASINDA OLUŞAN KADROLAR ŞÖYLE:

LEBRON JAMES'IN TAKIMI

İlk 5: LeBron James (Los Angeles Lakers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks), James Harden (Houston Rockets)

Yedekler: Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets), Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

GİANNİS ANTETOKOUNMPO'NUN TAKIMI

İlk 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Kemba Walker (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks)

Yedekler: Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Bam Adebayo (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jimmy Butler (Miami Heat)

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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