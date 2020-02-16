NBA All-Star'da smaç şampiyonu Derrick Jones oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA All-Star'da smaç şampiyonu Derrick Jones oldu - Son Dakika Spor

NBA All-Star'da smaç şampiyonu Derrick Jones oldu

7 saat önce

NBA All-Star'da yetenek yarışmasını Miami Heat'ten Bam Adebayo, 3 sayı yarışmasını Sacramento Kings'ten Buddy Hield ve smaç yarışmasını ise Miami Heat'ten Derrick Jones kazandı.

NBA All-Star'da smaç şampiyonu Derrick Jones oldu, System.String[]

NBA All- Star'da yetenek yarışmasını Miami Heat'ten Bam Adebayo, 3 sayı yarışmasını Sacramento Kings'ten Buddy Hield ve smaç yarışmasını ise Miami Heat'ten Derrick Jones kazandı.


Bu yıl 69. kez düzenlenen NBA All-Star'ın ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları gerçekleştirdi. ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center'da yapılan yarışmalar nefes kesti.


Yetenek yarışmasında Bam Adebayo (Miami Heat), Patrick Beverley (Los Angeles Clippers), Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Derrick Rose (Detroit Pistons), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Pascal Siakam (Toronto Raptors) ve Jayson Tatum (Boston Celtics) yarıştı. Kazanan Miami Heat'ten Bam Adebayo oldu.


3 sayı yarışması Hield kazandı


3 yarışmasında Joe Harris (Brooklyn Nets), Davis Bertans (Washington Wizards), Devonte Graham (Charlotte Hornets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Zach LaVine (Chicago Bulls), Duncan Robinson (Miami Heat), Trae Young (Atlanta Hawks) ve Devin Booker (Phoenix Suns) karşılaştı. Yarışmasının finaline 2018 şampiyonu Devin Booker ile Buddy Hield kaldı. Hield, bir puan farkla Booker'ı geçerek yarışmayı kazandı.


Smaç şampiyonu Derrick Jones


Heyecanla beklenen smaç yarışmasında ise 2008 şampiyonu Dwight Howard (Los Angeles Lakers), Aaron Gordon (Orlando Magic), Derrick Jones (Miami Heat) ve Pat Connaughton (Milwaukee Bucks) yer aldı. Dikkat çekici yapılan smaçların ardından Aaron Gordon ve Derrick Jones finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın finalinde iki oyuncunun da yaptığı smaçlar 50 puan alınca iki defa uzatmaya gitti. Son smaçta Jones 48 puan alarak, 47 puanlı Gordon'ın geçerek smaç şampiyonluğunu ilan etti.


Basketbolseverlerden Gordon tepkisi


Aaron Gordon'ın ikinci olması tribünlerdeki ve sosyal medyada basketbolseverlerin tepkisini çekti. Gordon 2016 yılında Zach LaVine ile finaldeki mücadelesinde de çok iyi smaçlar yapmasına karşı LaVine'e kaybetmişti. Gordon, yarışmaların ardından yaptığı açıklamada, şu ana dek iki kupasının olması gerektiğini belirterek, bir daha smaç yarışmasına katılmayacağını söyledi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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