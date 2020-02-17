NBA All-Star maçında kazanan Lebron'un takımı - Son Dakika
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NBA All-Star maçında kazanan Lebron'un takımı

6 saat önce

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) 69'uncusu düzenlenen All-Star dün gece oynanan maçla sona erdi.

NBA All-Star maçında kazanan Lebron'un takımı, System.String[]

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) 69'uncusu düzenlenen All- Star dün gece oynanan maçla sona erdi. Lebron James ve Giannis Antetokounmpo'nun oluşturduğu takımların karşı karşıya geldiği gecede kazanan taraf 157-155 skorla Team Lebron oldu.

26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın anısına yenilenen formatla oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Lebron'un takımı, 53-41 üstün tamamladı. Daha sonraki periyotlar öncesinde skorlar sıfırlandı. Giannis'in Takımı, 2'nci çeyreği 51-30'luk skorla önde bitirdi. 3'üncü periyot ise 41-41 eşitlik ile sona erdi. Böylece son çeyreğe girilirken toplam skorda Team Giannis'in 133-124'lük üstünlüğü oluştu. Kobe Bryant anısına düzenlenen bu maçta, yüksek skora; yani 133'e efsane basketbolcunun forma numarasına ithafen 24 sayı eklendi. Böylece maçı 157 sayı atan takım kazanacaktı. Süre sınırının olmadığı ve büyük bir çekişmeye sahne olan son çeyrekte 157 sayıya ilk ulaşan, Lebron'un takımı karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.

MVP KAWHI LEONARD

Karşılaşmayı 30 sayı, 7 ribaund, 4 asist, 2 top çalmalık performans ile tamamlayan Team Lebron oyuncusu Kawhi Leonard, Kobe Bryant NBA All-Star En Değerli Oyuncu Ödülü'ne (MVP) layık görüldü. Los Angeles Clippers'ın yıldız basketbolcusu kariyerinin ilk All-Star MVP ödülünü kazandı. Lebron James müsabakada 23 sayı, 5 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynarken, James'in takımında diğer öne çıkan isimler, 23 sayı ve 6 asistle Chris Paul ve 20 sayı ve 9 ribaud ile maçı tamamlayan Anthony Davis oldu. Giannis'in takımında ise en skorer isim 25 sayı, 11 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 2 blokla maçı tamamlayan Giannis Antetokounmpo oldu. Kemba Walker 23 sayı, Joel Embiid 22 sayı ve 10 ribaund, Rudy Gobert 21 sayı, 11 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

LEBRON JAMES KOBE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu Lebron James, dün gece 16'ncı kez All-Star maçında forma giyerek, Kobe Bryant'ı (15) geride bıraktı ve bir NBA All-Star maçında  en çok forma giyen 2'nci oyuncu oldu. Zirvede 18 kez ile efsane basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar yer alıyor. Lebron öte yandan 16 ile bir NBA All-Star maçında en fazla ilk beş başlayan oyuncu oldu.


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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
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