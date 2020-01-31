NBA All-Star maçında Kobe Bryant onurlandırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel NBA All-Star maçında Kobe Bryant onurlandırılacak - Son Dakika

NBA All-Star maçında Kobe Bryant onurlandırılacak

6 saat önce

NBA yönetimi, helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers'ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant'ın anısına NBA All-Star maçının formatını değiştirdiklerini açıkladı.

NBA All-Star maçında Kobe Bryant onurlandırılacak, System.String[]

NBA yönetimi, helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers'ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant'ın anısına NBA All- Star maçının formatını değiştirdiklerini açıkladı.

NBA All-Star organizasyonu, ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center'da düzenlenecek. Etkinliklerin en merakla beklenen olayı olan All-Star karşılaşması bu yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden Los Angeles Lakers'ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant'ı onurlandırmak amacıyla farklı bir formatta yapılacak.

NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 69. NBA All-Star maçında takımların ilk üç periyoda da 0-0'lık skorla başlayacağını, 12 dakikalık periyotların sonucunda her periyodun galibinin ayrı olacağı ifade edildi. Daha sonra üç periyotta atılan toplam sayılara Kobe'nin forma numarası olan 24 eklenecek ve hedef sayı belirlenecek. Süresiz oynanacak son periyotta ilk o sayıya ulaşan ekip karşılaşmayı kazanacak.

Örneğin olarak ilk üç periyot sonunda 100-95 sona erdi. Buna göre son periyotta ulaşılması gereken skor 124 olacak. Bu durumda 100 sayı atan takım 24, 95 sayı kaydeden ekip de 29 sayı atarak parkeden galip ayrılmaya çalışacak.

NBA All-Star takımlarına Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo kaptanlık yapacak.

İlk üç periyottan her bir periyotu kazanan takım 100'er bin Dolar, karşılaşmayı kazanan takım ise 200 bin Dolar para ödülü kazanacak. Öte yandan maçtan elde edilecek gelirlerin hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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