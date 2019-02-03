Son Dakika Haberleri: Nba All-Star Maçının Başantrenörleri Belirlendi

Nba All-Star Maçının Başantrenörleri Belirlendi

26 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 68'inci All-Star maçında görev yapacak başantrenörler belli oldu.

Nba All-Star Maçının Başantrenörleri Belirlendi, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 68'inci All-Star maçında görev yapacak başantrenörler belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre NBA All-Star maçında Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun oluşturacağı takımlarda görev yapacak başantrenörler belirlendi.

Karşılaşmada LeBron James'in takımının başantrenörlüğünü Denver Nuggets'ı çalıştıran Mike Malone yapacak.

Giannis Antetokounmpo'nun takımında ise başantrenörlüğü, Milwaukee Bucks'ın başında bulunan Mike Budenholzer üstlenecek.

NBA All-Star etkinlikleri, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:15 Kaynak: AA

Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, Amerika Birleşik Devletleri, Star, Spor
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