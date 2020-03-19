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NBA Başkanı Adam Silver'dan erteleme açıklaması
6 saat önce
NBA Başkanı Adam Silver, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen müsabakaların ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak şu an bir tahminlerinin olmadığını ve sağlık yetkililerin açıklamalarına göre planlama yapacaklarını söyledi.
NBA Başkanı Adam Silver, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen müsabakaların ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak şu an bir tahminlerinin olmadığını ve sağlık yetkililerin açıklamalarına göre planlama yapacaklarını söyledi.
NBA Başkanı Adam Silver, korona virüs nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. ABD basınına konuşan Silver, ligin ne zaman devam edeceğini bilmediğini ifade ederek, "Doğal olarak iyimser bir yaklaşım var. Bu, sezonun en azından bir kısmını kurtarabilir diye umuyorum. Ancak sağlık yetkililerin açıklamalarına göre planlamamızı yapacağız" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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