NBA basketbol maçında Çin protestosu: "Google'da Uygurları aratın"
6 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de çarşamba gecesi oynanan Washington Wizards - Houston Rockets maçında bir grup Uygur seyirci Çin yönetimini protesto etti
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de çarşamba gecesi oynanan Washington Wizards - Houston Rockets maçında bir grup seyirci Çin yönetiminin Uygur politikasını protesto etti. Washington'daki maç sırasında ayağa kalkan göstericiler üzerlerindeki siyah tişörtlerde İngilizce yazan 'Google Uyghurs' (Google'da Uygurları aratın) mesajını paylaştı.
Maçın ardından stat çıkışında da gösterilerini sürdüren protestocular, "Uygur ve Hong Konglulara özgürlük" sloganları attı ve Çin'i protesto eden pankartlar açtı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:53
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