Son Dakika Haberleri: NBA basketbol maçında Çin protestosu: "Google'da Uygurları aratın"
Son Dakika Dünya NBA basketbol maçında Çin protestosu: 'Google'da Uygurları aratın'

NBA basketbol maçında Çin protestosu: "Google'da Uygurları aratın"

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de çarşamba gecesi oynanan Washington Wizards - Houston Rockets maçında bir grup Uygur seyirci Çin yönetimini protesto etti

NBA basketbol maçında Çin protestosu:

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de çarşamba gecesi oynanan Washington Wizards - Houston Rockets maçında bir grup seyirci Çin yönetiminin Uygur politikasını protesto etti. Washington'daki maç sırasında ayağa kalkan göstericiler üzerlerindeki siyah tişörtlerde İngilizce yazan 'Google Uyghurs' (Google'da Uygurları aratın) mesajını paylaştı.


Maçın ardından stat çıkışında da gösterilerini sürdüren protestocular, "Uygur ve Hong Konglulara özgürlük" sloganları attı ve Çin'i protesto eden pankartlar açtı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:53 
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