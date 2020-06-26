NBA'de 16 basketbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!
NBA'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
NBA'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
Bu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.
NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:27
Son Dakika › Spor › NBA'de 16 basketbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı! - Son Dakika Spor
Son Dakika 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:47 Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:28 1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı