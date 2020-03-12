NBA'de 76ers, Furkan'ın 17 sayı attığı Pistons maçını kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de 76ers, Furkan'ın 17 sayı attığı Pistons maçını kazandı - Son Dakika Spor

NBA'de 76ers, Furkan'ın 17 sayı attığı Pistons maçını kazandı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Detroit Pistons'ı 124-106 yendikleri maçta 17 sayı kaydetti.

NBA'de 76ers, Furkan'ın 17 sayı attığı Pistons maçını kazandı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Detroit Pistons'ı 124-106 yendikleri maçta 17 sayı kaydetti.

Oklahoma City Thunder- Utah Jazz ve Sacramento Kings- New Orleans Pelicans maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden ertelenmesi nedeniyle NBA'de 4 karşılaşma oynandı.

Doğu Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede 76ers, konuk ettiği Pistons'ı 124-106 yendi.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 14 ribaunt, Al Horford da 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 17 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

32 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Pistons'ın uzun forveti Christian Wood, sahanın en skoreri oldu.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 124-106

Atlanta Hawks- New York Knicks: 131-136 (uzatmada)

Miami Heat- Charlotte Hornets: 98-109

Dallas Mavericks- Denver Nuggets: 113-97

Detroit Pistons, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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