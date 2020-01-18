Son Dakika › Dünya › NBA'de 76ers'ı galibiyete taşıyan Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı - Son Dakika Dünya
NBA'de 76ers'ı galibiyete taşıyan Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı
7 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'u 100-89 yendiği maçta Türk basketbolcu Furkan Korkmaz rakip potaya 24 sayı atarak sahanın en skorer ismi oldu. Korkmaz bu performansla kendi kariyer rekorunu kırdı
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'u 100-89 yendiği maçta Türk basketbolcu Furkan Korkmaz rakip potaya 24 sayı atarak sahanın en skorer ismi oldu.
Cuma gecesi oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers Chicago Bulls'u konuk etti. Sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Joel Embiid'in yokluğunda 27 dakika sahada kalan 22 yaşındaki milli basketbolcu 24 sayılık performansını 4 rebound ve 1 blokla süsledi. Korkmaz aynı zamanda NBA kariyer rekorunu da kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:58
Son Dakika İngiltere yasak ilişki rezaletini konuşuyor! Gardiyan, uyuşturucu baronuyla birlikte oldu Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs! Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı