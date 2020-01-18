NBA'de 76ers'ı galibiyete taşıyan Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya NBA'de 76ers'ı galibiyete taşıyan Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı - Son Dakika Dünya

NBA'de 76ers'ı galibiyete taşıyan Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'u 100-89 yendiği maçta Türk basketbolcu Furkan Korkmaz rakip potaya 24 sayı atarak sahanın en skorer ismi oldu. Korkmaz bu performansla kendi kariyer rekorunu kırdı

NBA'de 76ers'ı galibiyete taşıyan Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'u 100-89 yendiği maçta Türk basketbolcu Furkan Korkmaz rakip potaya 24 sayı atarak sahanın en skorer ismi oldu.


Cuma gecesi oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers Chicago Bulls'u konuk etti. Sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Joel Embiid'in yokluğunda 27 dakika sahada kalan 22 yaşındaki milli basketbolcu 24 sayılık performansını 4 rebound ve 1 blokla süsledi. Korkmaz aynı zamanda NBA kariyer rekorunu da kırdı.

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Furkan Korkmaz, Chicago Bulls, Philadelphia, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:58 
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