NBA'de 8 günde 454 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 5 oyuncunun sonucu pozitif çıktı

NBA'den yapılan açıklamaya göre 10 Şubat'tan bu yana 454 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 5 pozitif vaka saptandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

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Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı