NBA'de 8 günde 454 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 5 oyuncunun sonucu pozitif çıktı
18.02.2021 22:53
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
NBA'den yapılan açıklamaya göre 10 Şubat'tan bu yana 454 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 5 pozitif vaka saptandı.
Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
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