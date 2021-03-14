NBA'de bir güne 5 "triple double" sığdı - Son Dakika

NBA'de bir güne 5 "triple double" sığdı

14.03.2021 10:35
NBA'de bir güne 5

Aynı günde 5 oyuncu, üç istatistikte çift hanelere ulaşarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu kırdı.

Aynı günde 5 oyuncu, üç istatistikte çift hanelere ulaşarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu kırdı.

NBA'de 8 maçın oynandığı 13 Mart 2021 tarihi, adeta ligin "triple double" günü olarak kayıtlara geçti. Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook, Julius Randle, Domantas Sabonis ve James Harden sayesinde bu istatistiki başarının en fazla oyuncu tarafından yakalandığı gün oldu.

Washington Wizards deplasmanından 125-119 galip ayrılan Milwaukee Bucks, üst üste 3. karşılaşmasını kazandı.

Bucks'ı galibiyete 33 sayı, 11 ribaunt, 11 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı. Wizards'ta ise Westbrook'un 42 sayı, 12 asist, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Wizards-Bucks müsabakasında ayrıca lig tarihinde 6. kez rakip takımlardan oyuncular, 30 veya üstünde sayı atarak "triple double" yaptı.

New York Knicks forması giyen Randle, Oklahoma City Thunder'ı 119-97 yendikleri maçta 26 sayı, 12 ribaunt, 12 asist üretti.

Sabonis, takımı Indiana Pacers'ın Phoenix Suns'ı 122-111 mağlup ettiği mücadelede 22 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle oynadı.

Brooklyn Nets'in oyun kurucusu Harden ise 100-95 kazandıkları Detroit Pistons karşılaşmasını 24 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle tamamladı.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 97-119

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 114-104

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 119-125

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 100-95

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 121-106

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 121-125

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 103-116

Phoenix Suns-Indiana Pacers: 111-122

Amerikan Basketbol Ligi, Giannis Antetokounmpo, Washington Wizards, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de bir güne 5 'triple double' sığdı - Son Dakika Spor


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