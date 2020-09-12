NBA'de Boston Celtics, Doğu Konferansı finalinde

NBA play-off'larına bir maçla devam edilecek.

Meteoroloji'den kum fırtınasının vurduğu Ankara için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi

Maskeyi başına bone yaptı, kendisini uyaran zabıtaya "senin için takayım" cevabını verdi