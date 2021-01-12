NBA'de Bucks, deplasmanda Magic'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 121-99 mağlup etti.

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