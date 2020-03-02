NBA'de Bucks, galibiyet serisini 6 maça çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Bucks, galibiyet serisini 6 maça çıkardı - Son Dakika Spor

NBA'de Bucks, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Charlotte Hornets'i 93-85 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

NBA'de Bucks, galibiyet serisini 6 maça çıkardı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Charlotte Hornets'i 93-85 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, galibiyet serisini Hornets'i 8 sayı farkla yenerek sürdürdü ve bu sezon 52. kez salondan galip ayrıldı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 41 sayı, 20 ribaunt, 6 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Antetokounmpo, Bucks formasıyla 1974 yılında 40 sayı, 21 ribaunt, 7 asist üreten Kareem Abdul-Jabbar'dan sonra bu rakamlara ulaşan ilk oyuncu oldu.

Ev sahibi ekipte Willy Hernangomez 10 sayı, 13 ribaunt ile "double double" yaparken, Devonte Graham 17 sayıyla oynadı.

Lakers son çeyrekte açıldı

LeBron James'in 34 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 122-114 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Zion Williamson'ın 35 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, Lonzo Ball 19, Brandon Ingram 15 sayı üretti.

Lakers'ta Kyle Kuzma 20, Kentavious Caldwell-Pope 13, Avery Bradley, Danny Green ve Markieff Morris, 10'ar sayıyla maçı tamamladı.

Furkanlı 76ers, deplasmanda kaybetti

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 8 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle oynadığı mücadelede Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 136-130 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 30, Paul George, Louis Williams ve Montrezl Harrell 24'er sayıyla maçı tamamladı.

Konuk takımda ise 39 sayı üreten Shake Milton, maçın en skorer ismi olurken, Tobias Harris 25, Alec Burks 15 sayılık performans sergiledi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 85-93

Minnesota Timberwolves- Dallas Mavericks: 91-111

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 136-130

Sacramento Kings- Detroit Pistons: 106-100

Denver Nuggets- Toronto Raptors: 133-118

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 114-122

Golden State Warriors- Washington Wizards: 110-124

Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Boateng'in eşi Melissa Satta, İstanbul'u keşfe çıktı
Roy Keane'den De Gea'ya olay sözler: Onu öldürürdüm Daniel Sturridge'in ayrılığı İngiltere'de geniş yankı buldu Daniel Sturridge, MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardı

Son Dakika Haberleri
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:11:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de Bucks, galibiyet serisini 6 maça çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]