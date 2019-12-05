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NBA'de Bucks hız kesmiyor

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 127-103 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'de Bucks hız kesmiyor, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 127-103 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 13 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. 8 Kasım'dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Detroit Pistons deplasmanından da 127-103 galip ayrıldı.

Art arda 13. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 35 sayı ve 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise 10 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.

Pistons'ta Andre Drummond 23 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Blake Griffin de 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers'tan peş peşe 10. deplasman galibiyeti

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 121-96 yenerek arka arkaya 10. deplasman galibiyetini elde etti.

Lakers'ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 3 blok üreten Anthony Davis ve 20 sayı, 12 asistle "double double"a imza atan LeBron James taşıdı.

Jazz cephesinde Donovan Mitchell 29, Bojan Bogdanovic 23 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 106-91

Orlando Magic- Phoenix Suns: 128-114

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 103-127

Atlanta Hawks- Brooklyn Nets: 118-130

Boston Celtics- Miami Heat: 112-93

Chicago Bulls- Memphis Grizzlies: 106-99

Oklahoma City Thunder- Indiana Pacers: 100-107

Dallas Mavericks- Minnesota Timberwolves: 121-114

Utah Jazz- Los Angeles Lakers: 96-121

Portland Trail Blazers- Sacramento Kings: 127-116

Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Lakers, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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