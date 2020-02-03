NBA'de Bulls'u yenen Raptors, üst üste 11. galibiyetini aldı

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Raptors, Terence Davis'in 31 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede Bulls'u 129-102'lik skorla geçerek art arda 11. olmak üzere 36. galibiyetine ulaştı.

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