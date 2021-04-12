NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 15 sayı attığı Pelicans maçını kaybetti - Son Dakika

NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 15 sayı attığı Pelicans maçını kaybetti

12.04.2021 09:55
NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 15 sayı attığı Pelicans maçını kaybetti, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers'ı 116-109 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers'ı 116-109 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Pelicans, Zion Williamson'ın 38 sayı, 9 ribauntluk etkili oyunu sayesinde Cavaliers deplasmanından galip ayrıldı. Brandon Ingram de 27 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ta Dean Wade 21, Kevin Love ve Isaac Okoro 19'ar sayı kaydetti. Cedi Osman ise kenardan gelerek 15 sayı, 7 asist, 3 ribaunt üretti.

Clippers arka arkaya 5. galibiyetini aldı

Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Los Angeles Clippers, sahasında oynadığı Detroit Pistons karşılaşmasını 131-124 kazandı.

Kawhi Leonard'ın dinlendirildiği maçta Clippers'ı, 33 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris ve 32 sayı, 9 asist üreten Paul George sürükledi.

Pistons'ta Josh Jackson'ın 26 sayı, Saddiq Bey'in 25 sayı, 4 top çalma ve Cory Joseph'ın 18 sayı, 13 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Atlanta Hawks: 101-105

Denver Nuggets- Boston Celtics: 87-105

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 109-116

Orlando Magic- Milwaukee Bucks: 87-124

Minnesota Timberwolves- Chicago Bulls: 121-117

New York Knicks- Toronto Raptors: 102-96

Memphis Grizzlies- Indiana Pacers: 125-132

Dallas Mavericks- San Antonio Spurs: 117-119

Portland Trail Blazers- Miami Heat: 98-107

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 131-124

Amerikan Basketbol Ligi, Cleveland Cavaliers, New Orleans, kevin love, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 15 sayı attığı Pelicans maçını kaybetti - Son Dakika Spor


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