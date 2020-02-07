NBA'de Cavaliers, Pistons'tan Drummond'ı takasla kadrosuna kattı - Son Dakika
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NBA'de Cavaliers, Pistons'tan Drummond'ı takasla kadrosuna kattı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond'ı takasla kadrosuna kattı.

NBA'de Cavaliers, Pistons'tan Drummond'ı takasla kadrosuna kattı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond'ı takasla kadrosuna kattı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Cavaliers, Brandon Knight, John Henson ve 2023 ikinci tur draft hakkı karşılığında Pistons'tan Andre Drummond'ı transfer etti.

Kariyerine başladığı 2012'den bu yana Pistons'ta forma giyen ve 2016, 2018 yıllarında all-star seçilen 26 yaşındaki Drummond, bu sezon takımıyla 17,8 sayı, 15,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Öte yandan Minnesota Timberwolves, 2014 draftında birinci sıradan seçilen Andrew Wiggins karşılığında Golden State Warriors'tan D'Angelo Russell'ı renklerine bağladı. Takasta Timberwolves, birinci ve ikinci tur draft haklarını gönderdiği Warriors'tan Jacob Evans ve Omari Spellman'ı da aldı.

Detroit Pistons, Andre Drummond, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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