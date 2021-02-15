NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi

İki gün önce New Orleans Pelicans potasına 46 sayı atan Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, bu maçta da 44 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üretti.

Portland Trail Blazers , konuk olduğu Dallas Mavericks 'i 121-118 yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.

Peş peşe 7. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

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