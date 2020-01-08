NBA'de Cedi Osman'ın 17 sayısı, Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Cedi Osman'ın 17 sayısı, Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi - Son Dakika Spor

NBA'de Cedi Osman'ın 17 sayısı, Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Detroit Pistons'a 115-113 yenildi.

NBA'de Cedi Osman'ın 17 sayısı, Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Detroit Pistons'a 115-113 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin baştan sona çekişme içinde geçen mücadelesini 2 sayı farkla kazanan Detroit Pistons, sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

Pistons'ta Andre Drummond 23 sayı ve 20 ribauntla "double-double" yaparken, Derrick Rose 24, Tony Snell 18, Sekou Doumbouya 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 5'inci, toplamda 27'nci mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Kevin Love 30 sayı ve 9 ribaunt, Collin Sexton 20 sayı, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 36 dakikada sahada kalan Cedi Osman ise 17 sayı, 2 asist, birer ribaunt ve top çalmayla oynadı.

Lakers rahat kazandı

Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, sezonun 30. galibiyetini, konuk ettiği New York Knicks'i 117-87 mağlup ederek aldı.

Bu sezon üst üste 6. kez sahadan galip ayrılan Lakers'ta all-star LeBron James 31 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Kyle Kuzma 16 sayı ve 6 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Takımın yıldızlarından Anthony Davis ise 5 sayıda kaldığı mücadelede sakatlanarak oyun dışı kaldı.

Sezonun 27. mağlubiyetini alan New York Knicks'in en skorer oyuncusu, 19 sayı üreten RJ Barrett oldu.

NBA'de yarın 9 maç oynanacak.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-115

Toronto Raptors- Portland Trail Blazers: 99-101

Brooklyn Nets- Oklahoma City Thunder: 103-111

Memphis Grizzlies- Minnesota Timberwolves: 119-112

Phoenix Suns- Sacramento Kings: 103-114

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 117-87

Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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