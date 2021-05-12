NBA'de Celtics'i yenen Heat, play-off biletini kaptı

Sezonun 21. yenilgisini alan Suns'ta Devin Booker 34 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul da 24 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.

Andrew Wiggins 38 sayı, 3 asist ve 7 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, Stephen Curry 21 sayı, 6 asist, Jordan Poole ise 20 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Batı Konferansı'nda play-off'a katılma mücadelesi veren Golden State Warriors , sahasında Phoenix Suns 'ı 122-116 mağlup ederek üst üste 4. kez kazandı.

Kemba Walker'ın 36 sayı, 7 ribaunt ve Jayson Tatum'un 33 sayı, 6 asistlik performansları Celtics'in 34. yenilgisini önleyemedi.

Heat'te Tyler Herro, kenardan gelerek 24 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Bam Adebayo ve Duncan Robinson 22'şer sayılık katkı sağladı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Celtics deplasmanında kazanan Heat üst üste 3, sezonun ise 38. galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat , Boston Celtics 'i 129-121 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi.

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