NBA'de çirkin kavga! - Son Dakika
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NBA'de çirkin kavga!

6 saat önce

Bitime 48 saniye kala Memphis'li Jae Crowder'a, New York'lu Elfrid Payton'un sert şekilde faul yapması üzerine kavga çıkarken, Marcus Morris, Crowder ve Payton diskalifiye edildi.

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Bitime 48 saniye kala Memphis'li Jae Crowder'a, New York'lu Elfrid Payton'un sert şekilde faul yapması üzerine kavga çıkarken, Marcus Morris, Crowder ve Payton diskalifiye edildi.


Morris maç sonrasında "Crowder basketbolu bizden farklı oynuyor. Kadınsı davranışlar yapıyor, kadın gibi oynuyor" ifadelerini kullanırken, bu sözler sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler nedeniyle açıklama yapan Morris, "Kadınlar kendilerine saygısızca baktığımı düşünmesin. Olayın sıcaklığı ile amacını aşan bir konuşma yaptım" sözleriyle özür diledi.


New York, Memphis, kavga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:30 
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