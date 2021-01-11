NBA'de Clippers, Bulls'u mağlup etti

Nets'te ise ???????Kevin Durant'in 36 sayı, 11 ribaunt ve Caris LeVert'in 21 sayı, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Maçı 45 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Bulls oyuncusu Zach LaVine, sahanın en skoreri oldu.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Boston Celtics- Miami Heat karşılaşması ise konuk ekip Heat'in yeni tip koronavirüs salgını ve sakatlıklardan dolayı 8 oyuncu sayısına ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

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