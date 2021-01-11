NBA'de Clippers, Bulls'u mağlup etti - Son Dakika

NBA'de Clippers, Bulls'u mağlup etti

11.01.2021 09:43
NBA'de Clippers, Bulls'u mağlup etti, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Zach LaVine'in 45 sayılık katkı yaptığı Chicago Bulls'u 130-127 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Zach LaVine'in 45 sayılık katkı yaptığı Chicago Bulls'u 130-127 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Boston Celtics- Miami Heat karşılaşması ise konuk ekip Heat'in yeni tip koronavirüs salgını ve sakatlıklardan dolayı 8 oyuncu sayısına ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Batı Konferansının iddialı takımlarından Los Angeles Clippers, sahasında oynadığı Chicago Bulls mücadelesini 130-127 kazandı.

Clippers'ı galibiyete, 35 sayı kaydeden Kawhi Leonard, 28 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten Paul George ve kenardan gelerek 21 sayı atan Lou Williams taşıdı.

Maçı 45 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Bulls oyuncusu Zach LaVine, sahanın en skoreri oldu.

Thunder, Nets deplasmanında kazandı

Oklahoma City Thunder, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 129-116 yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Hamidou Diallo 25 sayı, 4 top çalma ve Al Horford 22 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Nets'te ise ???????Kevin Durant'in 36 sayı, 11 ribaunt ve Caris LeVert'in 21 sayı, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons- Utah Jazz: 86-96

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 130-127

New York Knicks- Denver Nuggets: 89-114

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 116-129

Houston Rockets- Los Angeles Lakers: 102-120

Minnesota Timberwolves- San Antonio Spurs: 96-88

Golden State Warriors- Toronto Raptors: 106-105

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Chicago Bulls, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Clippers, Bulls'u mağlup etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı
ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu         
10:43
Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı         
10:09
Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, ekipleri kadın karşıladı         
09:56
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada         
09:29
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı         
08:42
Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor         
08:20
Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı? Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı?         
07:44
Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu         
00:07
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 11:01:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de Clippers, Bulls'u mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei